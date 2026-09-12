Бивш шеф на ЦСКА избухна! Разкритията
Филип Филипов с гневен пост в социалните мрежи
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Филип Филипов с гневен пост в социалните мрежи
Филипов заема ръководен пост в ЦСКА от лятото на 2021 година
Налице е природно знамение, следващите 4 дни са много критични, каза Филип Филипов
Фичо бе назначен на поста си още от предишния собственик Гриша Ганчев
Става дума за именит кипърски национал
Вижте прогнозата на Филип Филипов
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Филип Филипов пусна пост във Фейсбук
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