Почина най-богатият българин в САЩ. Животът му е като филм
Филантропът Шефкет Чападжиев, който е бил на лятна почивка в България, отлетял по спешност за Щатите
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Филантропът Шефкет Чападжиев, който е бил на лятна почивка в България, отлетял по спешност за Щатите
Отдаден филантроп и сред най-успешните бизнесмени
Ню Йорк. Семейство Бил и Мелинда Гейтс са най-големите филантропи в САЩ за миналата година, съобщи сп. "Форбс". С дарението на стойност 1,9 млрд. дола...