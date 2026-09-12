Индийци и пакистанци у нас чрез фиктивни бракове
Полицаи разкриха и задържаха престъпна група за трафик на хора чрез фиктивни бракове
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Полицаи разкриха и задържаха престъпна група за трафик на хора чрез фиктивни бракове
За да останат в Европа, индийци масово се женят фиктивно за български граждани в Германия срещу 20 000 евро. Група професионални каналджии с българск...
Лондон. Великбритания е арестувала и осъдила две млади българки заради фиктивни бракове. 21-годишната Теменужка Славчева и 20-годишната Надя Каменова...