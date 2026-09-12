Fibank премина успешно прегледа на качеството на активите и стрес теста
На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) публикува резултатите от цялостната оценка на банките в България за 2016 г. (Оценката), която вкл...
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На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) публикува резултатите от цялостната оценка на банките в България за 2016 г. (Оценката), която вкл...
Водещата българска тенисистка Цветана Пиронкова получи като подарък от Fibank дизайнерско кюлче медальон за отличното представяне на Откритото първенс...
Днес от 11,30 ч в Mall Sofia ще бъде представена новата кулинарна книга „Животът е вкусен с Ути Бъчваров и Fibank". В нея тв.водещият и доказан спец в...
През 2014 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) пое ангажимент пред Европейската комисия за по-нататъшно усъвършенстване на корпоративното управление...
Fibank (Пърав инвестиционна банка) и фондация "Димитър Бербатов" пускат благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календар...
Банско вече ври и кипи с емоциите и очакванията покрай прочутия международен джаз фестивал. От 7 до 13 август феновете на жанра ще се насладят на изпъ...
Fibank (Първа инвестиционна банка) пуска "Супер кредит", който е за гъвкав бизнес без ограничения в размера и за срок до 10 години, а за оборотни сред...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира от днес корпоративна кампания преди празника на славянската писменост, българската просвета и култу...
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за новоиздадени кредитни карти Visa или MasterCard, научи „Стандарт Нюз". За периода от 2...
София. „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) подписа споразумение с унгарската МКБ Банк за придобиване на 100% от акциите на „МКБ Юнионбанк" ЕАД, съ...