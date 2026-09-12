Почина най-големият враг на Ердоган
След опита за преврат в Турция през юли 2016 г. правителството обвини Гюлен и привържениците му в организиране на преврата
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След опита за преврат в Турция през юли 2016 г. правителството обвини Гюлен и привържениците му в организиране на преврата
Кадрите са на министерството на образованието и са заподозрени във връзки с Фетхуллах Гюлен От Министерството на образованието в Турция днес са отстр...
Турция е изпратила официални документи до Вашингтон за екстрадирането на живеещия в САЩ от 1999 г. духовник Фетуллах Гюлен. Това съобщи премиерът Бина...
Истанбул. Турската полиция проведе втора вълна от арести на полицаи, задържайки най-малко 25 служители, заподозрени в извършване на незаконни подслушв...