Гонзо връчи награди. Каква ще е съдбата на Илиан Илиев
Очаквам националният отбор да се развива и да показва добро лице, каза още той
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Очаквам националният отбор да се развива и да показва добро лице, каза още той
Има нарушения на правилата
Централата пожела успех на всички клубове в Европа и у нас
Стара Загора. В този мач победи феърплея за разлика от Овча купел, където се е игра едно порно. Два отбора /б.а Славия и Ботев/ сътвориха огромен гаф...