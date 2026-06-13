За първи път изборна секция на ферибот
28 са моряците на българския ферибот „Дружба“, който плава по линията Бургас-Батуми
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28 са моряците на българския ферибот „Дружба“, който плава по линията Бургас-Батуми
Апелативен съд в Южна Корея осъди на доживотен затвор капитана на ферибота, който потъна миналата година, при което загинаха над 300 души. Днешната п...