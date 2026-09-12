Григор загуби от Ферер след храбра игра
Българският тенисист Григор Димитров загуби осминафиналния сблъсък на Мастърса в Париж срещу испанската ракета Давид Ферер. Гришо поведе в мача, след...
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Българският тенисист Григор Димитров загуби осминафиналния сблъсък на Мастърса в Париж срещу испанската ракета Давид Ферер. Гришо поведе в мача, след...
Първата ракета на България Григор Димитров победи шампиона от US Open 2014 Марин Чилич със 7:6(3), 7:6(2) и се класира за осминафиналите на BNP Parib...
Монте Карло. Испанецът Давид Ферер спря Григор Димитров по пътя му към четвъртфинала на Мастърс-а в Монте Карло. Поставеният под №6 в схемата на турни...