"Ботев" привиква конгоанец
"Ботев" привиква конгоанец на 2 май. Става въпрос за Фереборе Доре, който първо избяга, а после бе преотстъпен на "Клуж", защото "канарчетата" не мога...
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"Ботев" привиква конгоанец на 2 май. Става въпрос за Фереборе Доре, който първо избяга, а после бе преотстъпен на "Клуж", защото "канарчетата" не мога...