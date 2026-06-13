Всичко за Фереборе Доре

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"Ботев" привиква конгоанец

"Ботев" привиква конгоанец

"Ботев" привиква конгоанец на 2 май. Става въпрос за Фереборе Доре, който първо избяга, а после бе преотстъпен на "Клуж", защото "канарчетата" не мога...

27 април | 19:01
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