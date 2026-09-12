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Фензоните на Евро 2016 оцеляха

Фензоните на Евро 2016 оцеляха

Фензони на Евро 2016 ще има, независимо от риска за терористични акции по време на турнира, заяви френският вътрешен министър Бернар Казньов след срещ...

24 ноември | 19:20
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