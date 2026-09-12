Пусти фензони стряскат Германия
Предстои четвъртфиналният сблъсък с Италия, но въпреки това периодът на публичното гледане на мачове във фензоните в Германия изглежда приключва, коме...
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Предстои четвъртфиналният сблъсък с Италия, но въпреки това периодът на публичното гледане на мачове във фензоните в Германия изглежда приключва, коме...
Рискът от терористични атаки по време на Евро 2016 е в основата на мерките за сигурност, които Франция затегна през последните седмици. След атентатит...
Фензони на Евро 2016 ще има, независимо от риска за терористични акции по време на турнира, заяви френският вътрешен министър Бернар Казньов след срещ...