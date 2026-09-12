Чистят от графити фасади на сгради в София
Отговорността за почистването на фасадите е задължение на собствениците или ползвателите им, припомни кметът на район "Средец" Трайчо Трайков
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Отговорността за почистването на фасадите е задължение на собствениците или ползвателите им, припомни кметът на район "Средец" Трайчо Трайков
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