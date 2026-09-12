Ново 20! С 50 лева глобяват в Русе за това нарушение
Това е забраната в областния град
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Това е забраната в областния град
Случаят е от Благоевград
Всеки, който от днес хвърли угарката си на улица в Париж, ще бъде глобен с 68 евро, предаде АФП. Решението е на властите на Париж в опит да направят ф...
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Бургас. Изтърван фас подпали кола на 46-годишен софиянец край Созопол. Инцидентът е станал в късния следобяд в понеделник във ваканционен комплекс "Са...