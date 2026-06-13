Най-големият форум на креативната индустрия в България идва с 25-ото си издание в Бургас
Двадесет и петото издание на Фестивала се осъществява с партньорството на Община Бургас
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Двадесет и петото издание на Фестивала се осъществява с партньорството на Община Бургас
Арт инсталацията „Unlimited Space“ бе отличена за „Пространствен дизайн“
33 български агенции участват в 21-вото издание на Фестивала
Робърт Фара отново се връща на корта
Лидерът в ранглистата на двойки Робърт Фара се провалил на теста в Кали