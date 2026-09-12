Радикална опасност! Политолог с предупреждение за "кордона" на Промяната
По-лошо е едно правителство да зависи от БСП и "Има такъв народ", отколкото от Пеевски
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По-лошо е едно правителство да зависи от БСП и "Има такъв народ", отколкото от Пеевски
Разминаването е заради разликата между наименованието на клиничната пътека и диагнозата, казва завеждащият Клиниката по вътрешни болести
Омбудсманът поиска забрана за регистрацията на фирми-фантоми в чужди имоти
Румен Порожанов
Проф. Михаил Константинов Наскоро служебният премиер каза, че нямало такъв проблем, т.е. няма "мъртви души". Аз съм съгласен, че терминът може би не...
Клиниките не ни лекуват добре, връщат 1,5 млн. лв. Пациенти фантоми пълнят болниците. Това са част от нарушенията, които са констатирали инспекторите...
София. Фирми, регистрирани месец преди изтичане на срока за кандидатстване за европомощи за ниви, очертават чужди мери и пасища, алармираха депутати о...