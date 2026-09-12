Див кютек в столичен квартал. Има пострадал
По данни на полицията спор е прераснал в сбиване
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По данни на полицията спор е прераснал в сбиване
Богатите се местят
В квартала има засилено полицейско присъствие
Първи сме по смъртност на Балканите
Става въпрос за две семейства. Член на едно от тях се е завърнал от Германия
Първото място е за собствениците на веригата супермаркети Уолмарт
Благоевград. Две фамилии в гърменското село Дебрен се сбиха след почерпка на сватба в селището. Полицията в Гоце Делчев бе вдигната на крак към 19,00...
Враца. Две фамилии от врачанското село Липница се млатиха до кръв, а 56-годишният Красимир Йотински бере душа със счупен череп. Екшънът се разиграл в...