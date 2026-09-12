Безобразие! Викат линейка заради парното
Безотговорността ни мъчи най-много, каза говорителят на Спешна помощ
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Безотговорността ни мъчи най-много, каза говорителят на Спешна помощ
Бургас. Пияни роми разиграваха цяла нощ полицаите от Четвърто РУП в Бургас с измислени стрелби. 20 полицаи търчаха три пъти по сигнал, че ранени и про...
Стара Загора. Много недобросъвестни граждани вече злоупотребяват със спешния тел. 112. За това алармира в четвъртък в публичния отчет за дейността н...
София. Хванаха бомбаджийката, подала няколко фалшиви сигнали за взривни устройства в мол "Сердика". На 26 ноември на телефон 112 бе получен сигнал от...