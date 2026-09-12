Фалшиви полицаи задържаха сириец
Двамата бандити, които са се правели на полицаи и са арестували сириец, като вързали ръцете му със свински опашки, са задържани. Това потвърдиха от МВ...
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Двамата бандити, които са се правели на полицаи и са арестували сириец, като вързали ръцете му със свински опашки, са задържани. Това потвърдиха от МВ...
Фалшиви полицаи дебнат на плажа в Златни пясъци и глобяват подпийнали туристи за секс или уриниране върху пясъка. Находчивите измамници се залагали по...
Пловдив. Мними полицаи обират възрастни хора, докато претърсват домовете им, предаде bTV. Тяхна жертва преди няколко дни е станал 82-годишен пловдивча...
Благоевград. Петима бандити, правили се на полицаи, са арестувани край симитлийското село Брестово. Те пристигнали до високопланинското селище с лек а...