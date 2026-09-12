Терористи използвали паспорти, фалшифицирани у нас
Ислямистки терористи използвали паспорти, фалшифицирани в България, съобщaва италианският всекидневник Sole 24 ore, позовавайки се на службите за борб...
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Ислямистки терористи използвали паспорти, фалшифицирани в България, съобщaва италианският всекидневник Sole 24 ore, позовавайки се на службите за борб...
Двама в ареста за фалшивите сирийски документи Дългове и немотия принудили Христо Лозев да се захване с престъпния бизнес с изготвяне на фалшивите си...
Пловдив. Майка и син са основните играчи в разбитата от полицията схема за изработка на 10 000 фалшиви сирийски паспорта в Пловдив. Христо и Тачи Лозе...
Куала Лумпур. Малайзийската армия смята, че е успяла да проследи пътя на изчезналия самолет на „Малайзия еърлайнс" на радара над пролива Малака, далеч...
Скопие. Българин е бил арестуван в Македония при полицейска акция с кодовото име „Студент". Това съобщава македонският Канал 8. Заедно с нашенеца са з...
Русе. Семейство иракчани и две сирийки са задържани на ГКПП –Дунав мост с фалшиви документи. Тази сутрин е пристигнал за излизане автобус, пътуващ п...