Опитомяват Тигъра с пиано
Просто прекрасно, обяви перлата в селекцията на "Ман Юнайтед" Радамел Фалкао по адрес на съпругата си Лорелай Тарон. Той публикува нейна снимка в мреж...
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Просто прекрасно, обяви перлата в селекцията на "Ман Юнайтед" Радамел Фалкао по адрес на съпругата си Лорелай Тарон. Той публикува нейна снимка в мреж...
Не можехме да откажен Хамес на "Реал", разкри началник в "Монако" "Монако" спира с разточителните харчове. Ръководството на тима, където рита нашият...
Митко смая Фалкао с бързина, шеф го хвали Димитър Бербатов най-вероятно ще стане поредната суперзвезда, която ще участва в предизвикателство на "Леде...
Младата звезда на "Монако" Джефри Кондогбия издуха Димитър Бербатов в гласуването за най-добър играч в първия мач на "Монако" от новия сезон (1:2) сре...
Димитър Бербатов остана резерва цял мач при успеха на "Монако" с 1:0 над "Арсенал" в Лондон. Домакините се бяха наточили да бият и да спечелят трофея...
Риболовлев зарязва Митко и компания през лятото