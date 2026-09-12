Всичко за Фалкао

Следете всички новини, анализи и коментари за Фалкао. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Опитомяват Тигъра с пиано

Опитомяват Тигъра с пиано

Просто прекрасно, обяви перлата в селекцията на "Ман Юнайтед" Радамел Фалкао по адрес на съпругата си Лорелай Тарон. Той публикува нейна снимка в мреж...

16 октомври | 19:40
0 коментара
4253
Шефът на Бербо спира парите

Шефът на Бербо спира парите

Не можехме да откажен Хамес на "Реал", разкри началник в "Монако" "Монако" спира с разточителните харчове. Ръководството на тима, където рита нашият...

12 септември | 18:05
0 коментара
6987
Леден душ и за Бербо

Леден душ и за Бербо

Митко смая Фалкао с бързина, шеф го хвали Димитър Бербатов най-вероятно ще стане поредната суперзвезда, която ще участва в предизвикателство на "Леде...

20 август | 19:15
0 коментара
16501