Разкриха "фабрика" за убийства в Благоевград
Благоевград. "Фабрика" за убийства е разкрита от МВР преди дни в Благоевград. Това съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров на съвместна прес...
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Благоевград. "Фабрика" за убийства е разкрита от МВР преди дни в Благоевград. Това съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров на съвместна прес...