Ешпиньо се уреди за 2 г. в "Малага"
Халфът на "Лудогорец" Фабио Ешпиньо си стисна ръцете с шефовете на "Малага". Португалецът подписа за 2 години с испанците. Според медиите на Иберийски...
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Халфът на "Лудогорец" Фабио Ешпиньо си стисна ръцете с шефовете на "Малага". Португалецът подписа за 2 години с испанците. Според медиите на Иберийски...
Звезди остават в "Лудогорец" въпреки, че доскоро се мяташе, че ще си търсят късмета далеч от Разград. Става дума за Дани Абало и Фабио Ешпиньо. Испан...