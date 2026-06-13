Багери влизат в ромското гето край езерото Вая
Багери влизат в незаконното ромско гето в бургаския квартал Горно Езерово. Над 50 бараки са изникнали в покрайнините на квартала, на самия бряг на езе...
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Багери влизат в незаконното ромско гето в бургаския квартал Горно Езерово. Над 50 бараки са изникнали в покрайнините на квартала, на самия бряг на езе...