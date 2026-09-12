Бащата: Калоян Костадинов не познава Миню Стайков
Шефът на Комисията по досиетата Евтим Костадинов недоволен от медийното отразяване
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Шефът на Комисията по досиетата Евтим Костадинов недоволен от медийното отразяване
Предстоят проверки на приватизацията, съобщи шефът на комисията
София. Комисията по досиетата ще обяви следващата порция кредитни милионери след изборите, съобщи нейният председател Евтим Костадинов пред БНР. „Пре...