Новият европейски шампион по волейбол е Русия
Копенхаген. Вече е ясен новият Европейски шампион по волейбол. Тази вечер Русия победи Италия с 3:1 гейма (25:20, 25:22, 22:25, 25:17) гейма. Финалът...
Следете всички новини, анализи и коментари за Евроволей 2013. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Копенхаген. Вече е ясен новият Европейски шампион по волейбол. Тази вечер Русия победи Италия с 3:1 гейма (25:20, 25:22, 22:25, 25:17) гейма. Финалът...
Момчетата на Камило Плачи се задоволиха с четвъртото място
Копенхаген. Започна мачът между волейболните отбори на България и Сърбия. Той се играе на футболния стадион „Паркен" и е за бронзовите медали от европ...