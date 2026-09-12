Любо Ганев: От Русе залата, от нас европейско
България заедно с Италия ще приеме европейското по волейбол след две години. До 1 януари 2015-а родната федерация трябва да заяви две зали. Едната със...
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България заедно с Италия ще приеме европейското по волейбол след две години. До 1 януари 2015-а родната федерация трябва да заяви две зали. Едната със...
Любимец на премиера е Любо Ганев, спомни си и за Златанов
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София. Внушителната премия от 500 000 лв. ще получат волейболните национали от генералния спонсор на БФВ – Корпоративна търговска банка (КТБ) ако спеч...
Гданск. Българският национален отбор по волейбол се класира за полуфиналите на европейското първенство, след като направи нов обрат и разгроми Герма...
Гданск. "Това бе един страхотен мач, и двата отбора бяха брилянтни и играха на много високо ниво", заяви селекционерът на България Камило Плачи след г...
Гданск. Националният отбор по волейбол на България отива на 1/4-финал нa Eвропейското по волейбол за мъже. Момчетата на Камило Плачи не се предадоха и...