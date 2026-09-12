Чинар от с. Арчар участва за Европейско дърво на годината
Брюксел. След като Старият бряст на Сливен стана Европейско дърво на 2014 г., в надпреварата за тази година участва красивият чинар от с. Арчар, обл....
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Брюксел. След като Старият бряст на Сливен стана Европейско дърво на 2014 г., в надпреварата за тази година участва красивият чинар от с. Арчар, обл....
Сливен. Вековното дърво, известно като Стария бряст, което е символ на Сливен, се нуждае от специални грижи, тъй като на места има загниване. Изводът...
Брюксел. Символът на Сливен - Старият бряст, официално бе обявен за Европейско дърво на годината на церемония в сградата на Европейския парламент снощ...
Сливен. Старият бряст от Сливен поведе след първия ден на надпреварата за „Европейско дърво на годината 2014". Над 4100 души са дали гласа си до 12 ча...