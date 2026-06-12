България извън челната десятка за най-много жалби и осъдителни решения
Страсбург. България излезе от челната десятка на страните с най-голям брой осъдителни решения и висящи жалби пред Европейският съд по правата на човек...
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Страсбург. България излезе от челната десятка на страните с най-голям брой осъдителни решения и висящи жалби пред Европейският съд по правата на човек...