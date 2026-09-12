Прокуратурата проверява проектите за лалугерите
Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" да извърши одит на д...
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Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" да извърши одит на д...
Една от причините за спирането на европейските проекти е слабата информираност по тях. Това заяви пред БНТ председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов...
Банско. Според експертите от Института за правни анализи и изследвания /ИПАИ/ община Банско заявява своите сериозни претенции за челното място по проз...