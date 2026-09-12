Сандански покри критериите за "Европейски град на спорта"
ACES EUROPE ще обяви скоро решението си
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ACES EUROPE ще обяви скоро решението си
В края на октомври кметът Димитър Николов (л) направи първа копка на Арена Бургас, а Сергей Бубка (д) стана патрон на кандидатурата на Бургас за Европ...
Бургас. Бургас ще се състезава с още 20 кандидати за Европейски град на спорта 2015. Кметът Димитър Николов представи вчера кандидатурата на морския г...
Пловдив. Пловдив бе обявен за Европейски град на спорта за 2014 година. Това стана на тържествена церемония Европейския парламент в Брюксел, на която...