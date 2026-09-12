Всичко за Европейски Ценности

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Ревизия на приоритетите

Ревизия на приоритетите

Без значение какво мислите - България няма намерение да се отказва от Евросъюза - нито политици, нито нация са готови да мислят за това. Но ЕС търси з...

27 юни | 6:45
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Алъш-вериш или харакири

Алъш-вериш или харакири

Пазарлъкът на Брюксел с Анкара загърбва европейските ценности Докато пазарлъкът между Анкара и Брюксел за бежанците вървеше с пълна сила, турската дъ...

10 март | 7:20
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