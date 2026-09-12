Ревизия на приоритетите
Без значение какво мислите - България няма намерение да се отказва от Евросъюза - нито политици, нито нация са готови да мислят за това. Но ЕС търси з...
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Без значение какво мислите - България няма намерение да се отказва от Евросъюза - нито политици, нито нация са готови да мислят за това. Но ЕС търси з...
"Отбелязването на Деня на Европа е сред моментите, в които да си припомним същността на европейските ценности и какво означават те днес. Неслучайно га...
Папа Франциск получи международната награда на град Аахен „Карл Велики". Това стана на специална церемония в Апостолическия дворец във Ватикана. На не...
Пазарлъкът на Брюксел с Анкара загърбва европейските ценности Докато пазарлъкът между Анкара и Брюксел за бежанците вървеше с пълна сила, турската дъ...