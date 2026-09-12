Симеон Митрев е трети на Биг Еър за Европейската купа
Отлично класиране за Европейската купа по сноуборд в дисциплината Биг Еър постигна в Копаоник (Срб) 18-годишният талант Симеон Митрев (вдясно). Във фи...
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Отлично класиране за Европейската купа по сноуборд в дисциплината Биг Еър постигна в Копаоник (Срб) 18-годишният талант Симеон Митрев (вдясно). Във фи...
Слънчево време и отлично подготвено трасе посрещнаха състезателките за първата тренировка в Боровец, преди стартовете в гигантския слалом за жени за Е...
Шведката Ана Свен -Ларсон успя да спечели днешния втория слалом за Европейската купа по ски в Пампорово въпреки ужасните метеорологични условия. Тя фи...
Две състезателки завършиха на първото място в днешния слалом за Европейската купа по ски алпийски дисциплини в Пампорово. Рускинята Ксения Алопина и К...
Сан Виджилио. Националът по ски алпийски дисциплини Георги Георгиев постигна престижното 17-о място в паралелния слалом за Европейската купа в Сан Вид...
Правец. Лекоатлетката от Германия Сабрина Мокенхаулт спечели убедително първото място в 17-ото издание на Европейската купа на 10 000 м, което се пров...
Правец. Испанският атлет Серхио Санчес спечели драматично първото място при мъжете в Европейската купа на 10 000 м в Правец. 31-годишният нов шампион...