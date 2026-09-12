Варна е на финала за Европейска младежка столица 2017
Варна. Варна е достигнала до финала за надпреварата Европейска младежка столица за 2017 година. Това заяви в профила си във Фейсбук кметът Иван Портни...
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Варна. Варна е достигнала до финала за надпреварата Европейска младежка столица за 2017 година. Това заяви в профила си във Фейсбук кметът Иван Портни...
Варна. Пластиката „Икар" – дело на скулптура Альоша Кафеджийски, бе показана днес на площад „Европейска солидарност" във Варна. „Трябва да вдигнем нив...
Велико Търново. Кметът на Русе Пламен Стоилов подкрепи Велико Търново в кандидатурата му за Европейска столица на културата. В писмо до кметът Даниел...
Пловдив. Кандидатурата на Пловдив за европейска столица на културата получи подкрепа на 12 европейски града, съобщи зам.-кметът Александър Държиков сл...
София. Биляна Раева е шеф на офиса морската столица в БрюкселМаксимално затягане на коланите на общинската администрация разпореди временният кмет...
Русе. Русе влезе в надпреварата за Европейска столица на културата. С концерт на атрактивния дамски струнен квартет "Стрингс" стартира кампанията "Рус...