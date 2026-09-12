"Евромайки" от Сливен и Котел напускат "България без цензура"
Сливен. Женските структури на "Евромайки" в Сливен и Котел напускат редовете на „България без цензура" на Николай Бареков, съобщи председателката на с...
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Сливен. Женските структури на "Евромайки" в Сливен и Котел напускат редовете на „България без цензура" на Николай Бареков, съобщи председателката на с...
Варна. „Варна, Добрич, всички засегнати от бедствието в региона имат нужда от подкрепата ни. Независимо дали е доброволчески труд, завивки, дрехи, хра...
Тръгва към Европа със структура в Берлин Женската организация на "България без цензура" става международна. Тя ще обединява всички жени и майки на Ст...
Велико Търново. Николай Бареков обеща повече жени във властта, когато поеме управлението на държавата. Това лидерът на ББЦ каза на форума на най-голям...
Копривщица. Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.-председателите на "България без цензура" и "Евромайки" Росен Петров и Даниела Коле...
София. Нужно е не само предоговаряне, но и създаване на нови европейски политики, насочени към социалната солидарност. За това ще работят нашите еврод...
Половината от имената в листата на ББЦ и коалицията за евроизборите и всички постове в бъдеще ще са на жени, съобщи Бареков
София. Омбудсманът Константин Пенчев подкрепя социалните идеи на "България без цензура", които целят преодоляване на демографския срив. Това стана ясн...
Въпросите за бежанския лагер в Харманли ще бъдат обсъдени този петък на кръгла маса в Народното събрание. Това съобщи Калина Крумова от "Евромайки". Ф...
София. Кампанията на гражданското движение "България без цензура" "Евромайки" вече е събрала десетки контейнери с играчки за деца. Това стана ясно от...
Образованието и цензът са важни, но самотните и безработните са с предимство, поясни Бареков