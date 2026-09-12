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Евромайките събират играчки

Евромайките събират играчки

София. Кампанията на гражданското движение "България без цензура" "Евромайки" вече е събрала десетки контейнери с играчки за деца. Това стана ясно от...

07 декември | 20:55
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