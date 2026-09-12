Ново проучване показва харесват ли българите Евросъюза
Представата за ЕС е положителна за 45% от европейците (48% у нас)
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Представата за ЕС е положителна за 45% от европейците (48% у нас)
85 на сто са на мнение, че корупцията у нас е разпространена широко
55% вярват в ЕС
Почти две трети от европейските граждани смятат, че ЕС не взима достатъчни мерки срещу миграцията и не защитава външните граници на съюза. Това сочи с...
За 96% от българите недостатъците на съдебната система, корупцията и организираната престъпност са сериозни проблеми за страната. 78% пък смятат, че м...
Комисията "Юнкер" помпа доверието в Евросъюза, сочат данните на "Евробарометър" По-голям брой граждани имат положително мнение за Европейския съюз и...
Брюксел. Почти половината (47%) българи смятат, че нещата в Европейския съюз вървят в правилната посока. С този процент България е на първо място сред...
27% от анкетираните не са били на кино през последната година, защото е "твърде скъпо"