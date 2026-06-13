ЕС блокирал сделката между Русия и Унгария, двете страни отричат
Европейската комисия е блокира ядрената сделка между Русия и Унгария, възлизаща на 12 млрд. евро, информира днес Financial Times. По-късно обаче от дв...
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Европейската комисия е блокира ядрената сделка между Русия и Унгария, възлизаща на 12 млрд. евро, информира днес Financial Times. По-късно обаче от дв...