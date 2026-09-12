Свещеник поведе сливналии за възстановяване на храм
Сливенският свещеник отец Евгений Янакиев поведе своите съграждани към възстановяване на храма "Свети Георгий Победоносец", който се намира в местност...
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Сливенският свещеник отец Евгений Янакиев поведе своите съграждани към възстановяване на храма "Свети Георгий Победоносец", който се намира в местност...
След реформата, осъществена от министър Калфин, моето семейство получава по-малко пари като детски, отколкото преди това. Затова реших да даря въпросн...
Разрешаването на еднополовите бракове в Гърция е началото на края за страната. Това заяви пред "Стандарт" отец Евгений Янакиев от православния храм "С...