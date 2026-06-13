Нери Терзиева възкръсва в книга
Евгений Тодоров разказва за незабравимата тв водеща
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Евгений Тодоров разказва за незабравимата тв водеща
Званието "Почетен гражданин на град Пловдив“ посмъртно е присъдено на Нери
Сред жертвите на прехода са не само двата милиона гладни, но и другите, които не могат да преборят системата, казва писателят след премиерата на роман...