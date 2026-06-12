Мрежата кипи! Гняв заради имунитета на Джейхан Ибрямов
Под поста на Петров се разгръща дискусия, която отразява мнението на повечето българи у нас
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Под поста на Петров се разгръща дискусия, която отразява мнението на повечето българи у нас
Назначението на Къдринка Къдринова е провокация срещу ценностите на европейска България, написа Евгени Петров
Недостигът на ценности като патриотизъм, чест и доблест провокирали педагогическият съветник от Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Добри...