Жана Д Арк с метлата
След като стана най-известната чистачка в държавата, Евелина Петрова е готова за политиката Тя е Евелина Петрова. Допреди десетина дни името й бе изв...
Следете всички новини, анализи и коментари за Евелина Петрова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След като стана най-известната чистачка в държавата, Евелина Петрова е готова за политиката Тя е Евелина Петрова. Допреди десетина дни името й бе изв...
Чистачките от летище София спрягат купон вместо протест. Това става ясно от фейсбук групата "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЗАМИРИСА". Там Евелина Петрова, която стана...
akakdfqwdf