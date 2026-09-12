Представят в изложба живите човешки съкровища на България
Живото наследство са тези, които го практикуват, това е устойчивостта и знанията, предавани от поколение на поколение
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Живото наследство са тези, които го практикуват, това е устойчивостта и знанията, предавани от поколение на поколение
Кърджали. При изключителен интерес премина в Кърджали представането на книгата „Преди забравата" на Румен Стоичков. Авторът е един от най-известнит...
Разлог. Обитателите на Дневния център за възрастни хора в Разлог със собствени сили подредиха етнографски кът. Те предоставиха свои вещи и с тях напр...