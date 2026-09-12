Сблъсъци на полиция и протестиращи в Скопие
Скопие. За втора поредна нощ в столицата на Македония се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращи след убийството на младеж, предаде бТВ. При...
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Скопие. За втора поредна нощ в столицата на Македония се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращи след убийството на младеж, предаде бТВ. При...
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