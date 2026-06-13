Митниците даряват на РЗИ конфискуван спирт
Агенцията предоставя безвъзмездно на Регионалните здравни инспекции и Главна дирекция „ПБЗН“ на МВР на общо 158 343,2 л етилов алкохол за дезинфекция,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Етилов Алкохол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Агенцията предоставя безвъзмездно на Регионалните здравни инспекции и Главна дирекция „ПБЗН“ на МВР на общо 158 343,2 л етилов алкохол за дезинфекция,...