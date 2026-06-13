Наша Маша украси корицата на българско списание
Мария Шарапова показва перфектно тяло от корицата на българското издание на списание „Ескуайър" (Esqure). Редакцията определя руската тенисистка като...
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Мария Шарапова показва перфектно тяло от корицата на българското издание на списание „Ескуайър" (Esqure). Редакцията определя руската тенисистка като...