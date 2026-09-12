Публикуват невиждани есета на Дж. Р. Р. Толкин
Текстовете са за измислената Средна земя, където се развива действието на "Властелинът на пръстените"
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Текстовете са за измислената Средна земя, където се развива действието на "Властелинът на пръстените"
„Хроники на едно течно общество” е лебедовата песен на великия ерудит
Синът на актьора Уил Смит, 17-годишният Джейдън Смит, възнамерява да издаде книга с философски есета. Познати на младежа твърдят, че той се възприема...
Народният представител Ирена Соколова ще обяви в понеделник победителите в конкурса конкурса за есе "Скритото минало на България". Това ще стане по...