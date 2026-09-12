Връщат бежанци на Турция от утре (ОБЗОР)
Лидерите на ЕС и Турция подписаха днес споразумение за ограничаване на миграционния поток към Европа, в рамките на което Гърция ще връща на Турция при...
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Лидерите на ЕС и Турция подписаха днес споразумение за ограничаване на миграционния поток към Европа, в рамките на което Гърция ще връща на Турция при...
ЕС одобри споразумението с Турция. Финландският премиер Юха Сипила е съобщил в Туитър, че европейските лидери са постигнали договореност, предаде Ройт...
Споразумението ЕС – Турция трябва да се съобрази с правото на ЕС и с международното право "Европейските социалисти винаги сме подкрепяли напредъка на...