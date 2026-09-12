Нова криза удря световната икономика. Най-простият ресурс отлетя в небето
Цените скочиха със 70%, цялото строителство е застрашено
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Цените скочиха със 70%, цялото строителство е застрашено
Трябва да се ограничи присъствието на туристи в най-застрашените зони, смятат учени
С началото на 2016 г., а и още от края на миналата година, виждаме едно задълбочаващо се раздробяване и фрагментиране на конфигурацията в парламента....