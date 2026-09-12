Ангелски имена черпят за празника на смел борец за православната вяра
Свети Михаил не престанал да изобличава еретиците, но заплатил за това с изгнание до края на живота си
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Свети Михаил не престанал да изобличава еретиците, но заплатил за това с изгнание до края на живота си
Православната църква не може да търси компромиси относно догмите на вярата с другите християнски вероизповедания. Това реши Светият синод на БПЦ, обсъ...
Кърджали. В самия край на археологическия сезон на Скалния град на траките екипът на проф. Николай Овчаров попадна на ценна находка в северната част о...