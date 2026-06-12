Dossiers d archeologie впечатлено от изложбата ни в Лувъра
Достиженията на българската археология са представени в Лувъра, пише френското специализирано списание „Археологически досиета" /„Dossiers d archeolog...
Следете всички новини, анализи и коментари за Епопея На Тракийските Царе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Достиженията на българската археология са представени в Лувъра, пише френското специализирано списание „Археологически досиета" /„Dossiers d archeolog...
В София предстои да бъде създаден Музей на историята на българските евреи, съобщи министърът на културата по време на срещата си с норвежкия дипломат...
София. Министърът на културата Вежди Рашидов прие днес Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег, извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в България....