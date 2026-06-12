Няма нови случаи на АЧС във Видинско
Отрицателни са и контролирано взиманите проби от свинекомплекса в гр. Дунавци
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Отрицателни са и контролирано взиманите проби от свинекомплекса в гр. Дунавци
Епизоотичната комисия в града ще се събира всяка седмица докато рискът от африканска чума и обстановката в страната не се нормализират
Добрич. Заради регистрирания случай на птичи грип в Бургас в четвъртък ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в Добрич. Това съобщи...