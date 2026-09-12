Две невиждани зарази заплашват здравето на европейците
Честотата и сериозността на епидемиите са се увеличили от 2010 г. насам
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Честотата и сериозността на епидемиите са се увеличили от 2010 г. насам
Китайската епидемия е една от главните причини за падането на България под османска власт
Пенсионираният фермер е прекарал две седмици в реанимация
Хората, които предпочитат да гледат филми с постапокалиптични сюжети, са по-добре подготвени практически и душевно
Американският милиардер Бил Гейтс ще дари 500 милиона долара за борбата срещу различните епидемии в развиващите се страни, Това съобщи Франс прес и ут...
София. Свлачища, още срутени къщи и възможност от епидемии – това са опасностите след потопа във варненско и останалите засегнати райони. Какво...
София. "Има реален риск от Сирия да бъде внесен полиомиелит (детски паралич). Световната здравна организация съобщи за огнище на острото вирусно инфе...